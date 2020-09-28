Названа дата старта отопительного сезона в Пензенской области

Отопительный сезон в Пензенской области начнется со следующей недели, 5 октября. Соответствующее поручение подчиненным дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в режиме видео-конференц-связи в региональном правительстве в понедельник, 28 сентября.
«По прогнозу еще неделю будет теплая погода, потом температура будет понижаться», - предупредил Иван Белозерцев.
В первую очередь, по его словам, ресурс поступит в родильные дома, больницы, поликлиники, школы, учреждения культуры.
«Не надо откладывать на последний день. Нужно осуществить запуск города Пензы и других больших городов. И не только - вся область должна приступить к началу отопительного сезона. Чтобы полностью дать тепло в жилые дома, нужно не менее 10 суток», - напомнил глава региона.
При этом он подчеркнул, что не должно быть перетопа, особенно в больницах, чтобы люди чувствовали себя комфортно.
«Устанавливайте задвижки, краны - по этажам», - распорядился он.
Ранее Иван Белозерцев заявлял, что из-за коронавируса нужно быть готовыми включить отопление раньше обычного.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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