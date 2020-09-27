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Общество

В регионе за сутки зафиксировали 85 случаев коронавируса

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В Пензенской области за сутки зафиксировали 85 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в московском оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 10 607 заразившихся COVID-19.

За минувшую неделю, с 21-го по 27-е число, вирус подтвердили у 638 человек. Выздоровел 201 пациент, 6 скончались.

С 14 по 20 сентября специалисты выявили 673 инфицированных. Из больниц выписали 249 человек, 5 пациентов умерли.

Общее количество сумевших побороть коронавирус пензенцев на 26-е число составило 8 725. Жертвами инфекции стали 128 пензенцев (58 мужчин и 70 женщин), возраст скончавшихся от 32 до 90 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Открытое письмо медиков Бельгии властям страны и прессе

"Мы, доктора и профессиональные медики, хотим выразить серьезную обеспокоенность тем, как развивается ситуация вокруг вспышки SARS-CoV-2. Мы призываем к открытой дискуссии, с участием всех экспертов без какой-либо цензуры. Картина такова, что несмотря на изначальную панику окружившую этот вирус, объективные факты показывают совершенно иную картину - нет медицинского обоснования для продолжения каких-либо чрезвычайных мер, а принятые меры для борьбы совершенно непропорциональны и создают больше вреда, чем пользы.

Мы призываем положить конец всей этой "борьбе" и восстановить нормальную деятельность общества."

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На текущий момент документ подписан 518 докторами, 1582 медиками-профессионалами других категорий

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"Социальная изоляции и экономический шок привели к росту депрессий, тревожности, суицидов, домашнего насилия. Изоляция привела к сокращению физических активностей и качества жизни.

Страх, стресс и одиночество имеют доказанный эффект на психологическое и общее здоровье.

Смертность оказалась намного ниже ожидаемой ранее и близка к сезонному гриппу - 0.2%.

В то же время количество зарегистрированных коронавирусных смертей завышено, так как есть отличие между смертью, вызванной коронавирусом, и смерти при наличии коронавируса в крови. Мы носим множество вирусов и, особенно при наличии дополнительных патологий, нельзя спихивать вину за смерть на один из этих вирусов. В статистике это было утеряно.

Наиболее уязвимые группы четко определены. Это пациенты возраста 80 лет и старше. 70% умерших в возраста 70 лет и младше имели сопутствующие проблемы - такие как cardiovascular suffering, diabetes mellitus, chronic lung disease or obesity.

98% инфицированных вообще не имели симптомов, или имели их слабовыраженными.

Гость||

Открытое письмо медиков Бельгии властям страны и прессе:

"Вирус распространяется капельным инфицированием (drip infection) и аэрозолями в закрытых невентилируемых помещениях теми кто кашляет или чихает. На открытом воздухе заражение практически невозможно. Отслеживание контактов показывает, что здоровые люди или позитивные носители без симптомов почти не передают вирус, и не представляют угрозу друг для друга.

Ношение масок здоровыми людьми не имеет научного обоснования.

Передача через объекты - например, деньги - не получила научного доказательства.

Маски

Маски используются в контексте высокорисковых групп - таких как больницы или дома престарелых. Они сокращают риск передачи инфекции при чихе или кашле. В здоровых группах они неэффективны, в то же время имеют такие побочные эффекты как дефицит кислорода и аккумуляция CO2.

Согласно трудовому законодательству Бельгии, концентрация CO2 на рабочем месте не должна превышать 900 ppm, и 1200 ppm в особых обстоятельствах. Этот уровень значительно (в 3-4 раза) превышается, если носить маску хотя бы минуту."

Гость||

Аааааа,Ааааа,включайте отопление Христа ради.замерзаем.

Гость||

Гость писал(a):

Аааааа,Ааааа,включайте отопление Христа ради.замерзаем.
Паршивому поросёнку и в Петровки мороз.

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять требования Роспотребнадзора?

Пенза живёт и умирает в дремучем средневековье...

Гость||

10.51 Значит сам не болел ещё !

Гость||

Количество смертей завышено, говорите? Терзают смутные сомнения, что всё как раз наоборот. Если уж нас призывают не поддаваться панике и утверждают что нет необходимости в ограничительных мерах, что же тогда лекарства за баснословные суммы разрабатываются и наше доблестное правительство раз за разом продлевает режим повышенной готовности? Давайте тогда уже скажите всю правду как есть и покончим с этим "цирком". А то людям даже при плановой госпитализации требуется анализ на ковид сдавать, который тоже недешевый между прочим.

Гость||

Гость писал(a):

Значит сам не болел ещё !
Ну-ну. У масочника-пензюка в разы больше шансов заразить или заразиться.

"нарушение правил ношения маски не снижает ,а увеличивает риск заражения для себя и окружающих"

Гость||

Опять на рисовали снижение! Позор! Требуем честную статистику!

Гость||

Гость писал(a):

Если уж нас призывают не поддаваться панике и утверждают что нет необходимости в ограничительных мерах, что же тогда лекарства за баснословные суммы разрабатываются и наше доблестное правительство раз за разом продлевает режим повышенной готовности?
Хороший вопрос. Тем паче, что ничего они не разработали, а взяли формулу лекарства у японцев, которые по ходу испытаний признали его бесполезным для covid-19

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Опять же, шведы, поначалу упустившие ситуацию с домами престарелых (неподготовленный медперсонал частных компаний, который обслуживал сразу несколько таких заведений и пр.) , вполне себе обошлись без масочных и пр. форсмажоров и смертность у них практически на нуле уже месяца два.

Гость||

Как может быть честная статистика, когда мазки теперь берут в основном только у 65+. Ситуация стремительно ухудшается. День города провели и день варенья. Результаты пожинаем.

Гость||

Все эти цифры,фикция.Реальную статистику знают только работники моргов и врачи.А они утверждают,что везут и к одним и другим много и каждый день количество сильно увеличивается.

Имя: Гость
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