В регионе за сутки зафиксировали 85 случаев коронавируса

27.09.2020 | 10:42

В Пензенской области за сутки зафиксировали 85 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в московском оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 10 607 заразившихся COVID-19.

За минувшую неделю, с 21-го по 27-е число, вирус подтвердили у 638 человек. Выздоровел 201 пациент, 6 скончались.

С 14 по 20 сентября специалисты выявили 673 инфицированных. Из больниц выписали 249 человек, 5 пациентов умерли.

Общее количество сумевших побороть коронавирус пензенцев на 26-е число составило 8 725. Жертвами инфекции стали 128 пензенцев (58 мужчин и 70 женщин), возраст скончавшихся от 32 до 90 лет.