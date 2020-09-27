В регионе за сутки зафиксировали 85 случаев коронавируса

В Пензенской области за сутки зафиксировали 85 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в московском оперативном штабе.
Всего с начала эпидемии в регионе выявили 10 607 заразившихся COVID-19.
За минувшую неделю, с 21-го по 27-е число, вирус подтвердили у 638 человек. Выздоровел 201 пациент, 6 скончались.
С 14 по 20 сентября специалисты выявили 673 инфицированных. Из больниц выписали 249 человек, 5 пациентов умерли.
Общее количество сумевших побороть коронавирус пензенцев на 26-е число составило 8 725. Жертвами инфекции стали 128 пензенцев (58 мужчин и 70 женщин), возраст скончавшихся от 32 до 90 лет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Открытое письмо медиков Бельгии властям страны и прессе
"Мы, доктора и профессиональные медики, хотим выразить серьезную обеспокоенность тем, как развивается ситуация вокруг вспышки SARS-CoV-2. Мы призываем к открытой дискуссии, с участием всех экспертов без какой-либо цензуры. Картина такова, что несмотря на изначальную панику окружившую этот вирус, объективные факты показывают совершенно иную картину - нет медицинского обоснования для продолжения каких-либо чрезвычайных мер, а принятые меры для борьбы совершенно непропорциональны и создают больше вреда, чем пользы.
Мы призываем положить конец всей этой "борьбе" и восстановить нормальную деятельность общества."
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На текущий момент документ подписан 518 докторами, 1582 медиками-профессионалами других категорий
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"Социальная изоляции и экономический шок привели к росту депрессий, тревожности, суицидов, домашнего насилия. Изоляция привела к сокращению физических активностей и качества жизни.
Страх, стресс и одиночество имеют доказанный эффект на психологическое и общее здоровье.
Смертность оказалась намного ниже ожидаемой ранее и близка к сезонному гриппу - 0.2%.
В то же время количество зарегистрированных коронавирусных смертей завышено, так как есть отличие между смертью, вызванной коронавирусом, и смерти при наличии коронавируса в крови. Мы носим множество вирусов и, особенно при наличии дополнительных патологий, нельзя спихивать вину за смерть на один из этих вирусов. В статистике это было утеряно.
Наиболее уязвимые группы четко определены. Это пациенты возраста 80 лет и старше. 70% умерших в возраста 70 лет и младше имели сопутствующие проблемы - такие как cardiovascular suffering, diabetes mellitus, chronic lung disease or obesity.
98% инфицированных вообще не имели симптомов, или имели их слабовыраженными.