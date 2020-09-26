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Общество

Жителям Пензы предлагают принять участие в благоустройстве

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В течение месячника по благоустройству города в Пензе планируется высадить 2 200 деревьев. Это липы, березы, рябины, а для общественных территорий - парков и скверов - предназначены дорогостоящие голубые ели.

Молодым липам около 8 лет - это так называемые крупномеры.

«Они, как видите, не только с красивыми ветками уже, но и с развитой, мощной корневой системой. Мы их отольем, и, надеюсь, уже на следующий год они станут цвести и радовать всех», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Жители тоже могут внести свою лепту в благоустройство областного центра. Саженцы будут бесплатно выдавать в управляющих компаниях и ТСЖ, снабжением которых занимаются районные администрации.

Глава региона уже принял участие в благоустройстве сквера на улице Славы.

«Действительно, у нас хорошая традиция: городская дума и областная администрация весной и осенью всегда участвуют в акциях. Многие деревья, которые высаживали - голубые ели, туи, обычные березы, клены, - сегодня уже шести-, восьмиметровые стали», - отметил Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Душевная музыка и песня! Губернатор вероятно вспомнил как был октябрёнком-пионером-комсомольцем-коммунистом!!!

Гость||

А чинушки премии получат.

Гость||

Денисов с Белозерцевым сфоткаются, попиарятся...

Имя: Гость
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