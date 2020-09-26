Жителям Пензы предлагают принять участие в благоустройстве

26.09.2020 | 18:30

В течение месячника по благоустройству города в Пензе планируется высадить 2 200 деревьев. Это липы, березы, рябины, а для общественных территорий - парков и скверов - предназначены дорогостоящие голубые ели.

Молодым липам около 8 лет - это так называемые крупномеры.

«Они, как видите, не только с красивыми ветками уже, но и с развитой, мощной корневой системой. Мы их отольем, и, надеюсь, уже на следующий год они станут цвести и радовать всех», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Жители тоже могут внести свою лепту в благоустройство областного центра. Саженцы будут бесплатно выдавать в управляющих компаниях и ТСЖ, снабжением которых занимаются районные администрации.

Глава региона уже принял участие в благоустройстве сквера на улице Славы.

«Действительно, у нас хорошая традиция: городская дума и областная администрация весной и осенью всегда участвуют в акциях. Многие деревья, которые высаживали - голубые ели, туи, обычные березы, клены, - сегодня уже шести-, восьмиметровые стали», - отметил Иван Белозерцев.