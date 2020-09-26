Жильцы дома на улице Дружбы рискуют зазимовать без ремонта

26.09.2020 | 18:00

Пожар в доме на улице на Дружбы, 15, случился полгода назад. Все остались живы, но забыть о ЧП людям не удается. О нем напоминает лестничная клетка в подъезде, где произошло возгорание. С 1-го по 4-й этаж стены и потолки до сих пор в копоти, света нет, зато выход открыт всегда и для всех.

«Сгорело все: и двери, и косяки, и пороги. Вот идут трубы горячей и холодной воды - все на морозе будет», - рассказала Нина Аверьянова.

Посторонние, особенно в темное время суток, сюда не заглядывают. Местным же деваться некуда.

«Ходят с телефонами, с фонариками. Вон там - душ. Не знаю, что зимой будут делать», - пояснила Ольга Аверьянова.

Сказать, что люди бездействовали и соответствующие инстанции не в курсе случившегося в бывшем общежитии, нельзя. Соседи неоднократно обращались и в обслуживающую организацию, и в структуры рангом выше.

«В МУПе сразу сказали: денег нет, делать не будут. От жилищной инспекции ни слуху ни духу. Месяц назад написали в правительство - прислали отписку», - констатировала Нина Аверьянова.

Здание построено в 60-е годы прошлого века и никогда не видело капитального ремонта. У горожанина, живущего в обычной пензенской многоэтажке, от состояния здешних коридоров, душевых и канализации волосы могут встать дыбом.

Люди мечтают, чтобы четырехэтажку привели в порядок, но пока главное - справиться с последствиями пожара. Зима не за горами, на восстановление подъезда своими силами у соседей нет денег, да и слухи по дому ходят разные.

«Говорят, что пока идут суды - трогать нельзя. Вроде бы судятся с родителями тех ребят, которые это все сотворили, и ничего делать нельзя сейчас. А зима - что? Это только для нас зима», - прокомментировала Ольга Аверьянова.