В Пензенской области выписаны излеченные от коронавируса пациенты

26.09.2020 | 20:00

В субботу, 26 сентября, в Пензенской области выписаны из больниц 7 человек, излеченных от коронавирусной инфекции. Таким образом, в общей сложности насчитывается 8 725 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот же день стало известно о 89 новых выявленных случаях COVID-19. С начала эпидемии общее количество инфицированных составило 10 522.

За все время эпидемии в регионе скончались от опасного заболевания 128 человек.