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Общество

В Пензенской области выписаны излеченные от коронавируса пациенты

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В субботу, 26 сентября, в Пензенской области выписаны из больниц 7 человек, излеченных от коронавирусной инфекции. Таким образом, в общей сложности насчитывается 8 725 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот же день стало известно о 89 новых выявленных случаях COVID-19. С начала эпидемии общее количество инфицированных составило 10 522.

За все время эпидемии в регионе скончались от опасного заболевания 128 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять требования Роспотребнадзора?

Пенза живёт и умирает в дремучем средневековье...

Гость||

Человек - крематорий!

Гость||

Не умер же никто, слава богу ! Пусть все выздоравливают !

Гость||

Гость писал(a):

Человек - крематорий!
А Вы человек Чемодановская-помойка? Зайдите на пенза взгляд и посмотрите горы мусора на чемодановских кладбищах. Их тоже будут поджигать как и свалку что бы не убирать мусор.

По мне лучше кремация,чем свалка. Конечно,если человек привык жить в говне,то и после смерти по статусу будет свалка...

Гость||

но вот и нормуль болеем и выздоравливаем бывает помираем а куды деваться жизня она такая.

Гость||

Гость писал(a):

Не умер же никто
Потому что суббота

Гость||

Доживём до понедельника?

Гость||

Уважаю человека - крематория !

Имя: Гость
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