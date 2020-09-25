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Общество

Управленцы оценили работу «Термодома» в Спутнике

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Во вторник, 22 сентября Город Спутник посетили слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров. Они смогли поближе познакомиться с работой застройщика, холдинга «Термодом», в создании комфортной среды. Для этого маршрут экскурсии был проложен через возведенные и строящиеся жилые комплексы, а также объекты инфраструктуры.

«Мы не в первый раз приезжаем сюда: слушатели президентской программы были заинтересованы в том, чтобы посмотреть, как «Термодом» осуществляет строительство, что интересного, какие новые проекты реализуются холдингом в Пензенской области»,- рассказала директор ресурсного центра Президентской программы подготовки управленческих кадров Татьяна Уланова.

«Мы посетили Спутник, посмотрели, как здесь живут, побывали в квартирах, которые сейчас есть в продаже, оценили набережную. Честно, вы большие молодцы, потому что сделали настоящий город, где хочется жить счастливо», - отметила эксперт по коллаборациям и комьюнити Марина Шатунова.

Узнать подробную информацию и получить ответы на вопросы Городе Спутнике можно по телефонам: 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

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