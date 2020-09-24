В Пензенской области на выплаты детям от 3 до 7 лет выделено более 1 млрд

24.09.2020 | 13:45

В Пензенской области ежемесячная выплата в размере 4 908,5 рубля, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным, по последним данным, назначена 25 757 детям в возрасте от 3 до 7 лет.

На эти цели в общем выделен 1 млрд 114 млн 400 тыс. рублей (1 млрд 25 млн 300 тыс. из федерального бюджета, 89 млн 100 тыс. - из регионального).

18 сентября в рамках дополнительного соглашения из резервного фонда Правительства РФ на финансирование мероприятия поступила субсидия в размере 415,4 млн рублей, из областной казны было направлено 36,1 млн.

Средства в полном объеме уже довели до органов социальной защиты населения Пензенской области. В настоящее время завершается перечисление ранее назначенной выплаты на лицевые счета получателей.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что пособие на детей назначается семьям, в которых доходы на каждого члена не превышают прожиточного минимума (9 544 рубля).

Выплата начисляется на каждого ребенка от 3 до 7 лет и назначается сразу на год. Средства перечисляются за истекший период с учетом доплаты за время с 1 января 2020 года. Затем ежемесячно будет предоставляться по 4 908,5 рубля.

«Для родителей, потерявших работу и вставших на учет в центр занятости населения, доходы от трудовой деятельности не учитываются в расчете. Данное правило действует в случае присвоения статуса безработного на момент подачи заявления о выплате», - уточнили в пресс-службе.

Подать заявление на выплату можно на сайте госуслуг, в органе соцзащиты населения или многофункциональном центре.