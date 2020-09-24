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Общество

В пензенской колонии лакомство с «начинкой» не дошло до осужденного

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В пензенской исправительной колонии № 7 произошел инцидент: одному из заключенных пытались передать запрещенные предметы, спрятанные затейливым способом.

32-летняя жительница Пензенской области привезла посылку своему 30-летнему знакомому, отбывающему трехлетний срок за грабеж. При досмотре содержимого сотрудники учреждения обратили внимание на крупные куски халвы.

Изучив подозрительное лакомство, они обнаружили, что там спрятаны три мобильных телефона.

«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но сознательно совершила правонарушение. Ей грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Приятелю нарушительницы не доведется позвонить ей по сотовому: аппараты были изъяты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 58.fsin.gov.ru
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Гость||

Нужен срок от 3 до 5 лет и "начинок" практически не будет.

Имя: Гость
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