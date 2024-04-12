У пензенца, решившего отправить ртуть за границу, была помощница

Новые обстоятельства всплыли в деле 40-летнего жителя Пензенской области, намеревавшегося отправить за границу посылку с вредоносным содержимым.
«Он планировал отправить за границу ртуть, являющуюся ядовитым веществом в соответствии с действующим законодательством России», - уточнила представитель УФСБ России по Пензенской области Наталья Максимова.
Посылка, подготовленная к отправке, должна была прийти на территорию одного из соседних государств. Однако деятельность пензенца пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
Ему предъявили обвинение в покушении на контрабанду ядовитого вещества. Суд приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Но этим дело не закончилось. В процессе расследования выяснилось, что у мужчины была помощница - 51-летняя жительница Пензенской области. Она искала поставщиков ртути для дальнейшей перепродажи.
В поступках женщины состава преступления не нашли - она лишь создавала условия для нарушения закона. Поэтому ограничились официальным предостережением о недопустимости подобных действий.
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