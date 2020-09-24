Пензенский район лидирует по числу вновь заболевших COVID-19

Дети в возрасте 1 года, 3, 5, 14 (двое) и 15 лет числятся среди 93 выявленных за минувшие сутки 93 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном штабе в четверг, 24 сентября.
С учетом шести новых юных пациентов в общей сложности в регионе насчитывается 582 несовершеннолетних, подхвативших инфекцию.
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистровано 10 342 случая COVID-19.
География новых случаев заболевания такова. На первое место антирейтинга вышел Пензенский район - 38 случаев, на втором - Пенза (33 случая), на третьем - Заречный (10 инфицированных).
4 случая выявлено в Нижнеломовском районе, 3 - в Мокшанском, по одному - в Лунинском, Никольском, Лопатинском, Спасском и Земетчинском.
Под наблюдением находятся 5 724 человека, сняты с наблюдения 31 344.
В общей сложности в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 76 319 человек, проведено 78 302 исследования.
В лабораториях лечебных учреждений обследовано 210 525 человек, выполнено 223 716 тестов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с CоVID-19.
В области вышло распоряжение — и, надо сказать, хорошего в нём мало. Больницы снова перепрофилируют под больных короной. Сделать это врачам поручили в максимально сжатые сроки.
Только за 72 часа в подмосковных больницах выделят 1677 дополнительных коек. Всего же в ближайшее время для заболевших планируют освободить 11 672 места. Часть лечебниц уже начала работать в новом формате и принимать больных коронавирусом.