Пензенский район лидирует по числу вновь заболевших COVID-19

24.09.2020 | 12:49

Дети в возрасте 1 года, 3, 5, 14 (двое) и 15 лет числятся среди 93 выявленных за минувшие сутки 93 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном штабе в четверг, 24 сентября.

С учетом шести новых юных пациентов в общей сложности в регионе насчитывается 582 несовершеннолетних, подхвативших инфекцию.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистровано 10 342 случая COVID-19.

География новых случаев заболевания такова. На первое место антирейтинга вышел Пензенский район - 38 случаев, на втором - Пенза (33 случая), на третьем - Заречный (10 инфицированных).

4 случая выявлено в Нижнеломовском районе, 3 - в Мокшанском, по одному - в Лунинском, Никольском, Лопатинском, Спасском и Земетчинском.

Под наблюдением находятся 5 724 человека, сняты с наблюдения 31 344.

В общей сложности в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 76 319 человек, проведено 78 302 исследования.

В лабораториях лечебных учреждений обследовано 210 525 человек, выполнено 223 716 тестов.