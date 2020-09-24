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Общество

На улице Циолковского разгорелся конфликт из-за детской площадки

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Слишком много детских площадок, возмутились некоторые жители Циолковского, 35: две уже находятся перед зданием, третью начали строить за ним. Волна негатива едва не снесла рабочих, которые вкапывали карусели на пустыре между домами № 35 и 33. Перед последним тоже есть качели.

«Зачем столько много площадок? У нас детей - 5-6 человек», - выразил недоумение житель дома № 35 Валентин Бобылев.

Игровые элементы устанавливают в соответствии с программой по исполнению наказов избирателей. Группа родителей из высоток с небольшими придомовыми участками попросила обустроить площадку на нейтральной территории. Такая нашлась на муниципальной земле - между домами на Циолковского, 33 и 35.

«Чтобы оградить детей от проезжей части, чтобы им было удобно и комфортно, и чтобы они следили за своими детьми. Видно, что только эта территория является местом, где постоянно будут скапливаться дети», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Инициаторы обрадовались: новая игровая зона разгрузит качели перед домом № 35.

«Там старики сидят, дети никому не дают поговорить, ничего не слышно! 19 детей насчитал, кому это надо под окном? А здесь место хорошее», - отметил Сергей Кварацхелиа.

Противники выдвигают свой довод: шум и гам теперь будет со всех сторон.

«Пусть тот дом беспокоится за свою площадку, а мы свою построили давно!» - заявила жительница дома № 35 Лидия Кузнецова.

«Я думаю, что детская площадка лучше, чем стоянка машин», - подчеркнула жительница дома № 33 Валентина Зубанова.

«Из двух зол выбирают меньшее», - согласилась жительница дома № 33 Людмила Еланцева.

Мнение большинства - за установку игровых элементов - перевесило, тем более что земля муниципальная. Рабочие продолжили вкапывать качели. Площадка будет на балансе управления ЖКХ, а следить за ее чистотой поручат администрации Октябрьского района.

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