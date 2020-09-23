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Общество

Житель Белинского района сэкономил на страховке и лишился полумиллиона

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40-летнему уроженцу Белинского района пришлось раскошелиться из-за желания сэкономить на полисе ОСАГО.

Разгребать последствия аварии, произошедшей по вине мужчины, была вынуждена страховая компания второго участника ДТП. Она, потратив на возмещение материального ущерба 475 тысяч рублей, подала иск на расчетливого гражданина.

Суд удовлетворил требования.

«Должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему были разъяснены последствия неуплаты долга: взыскание исполнительского сбора и дальнейшее обращение взыскания на имущество должника», - пояснили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Виновник аварии не стал медлить и уже наследующий день выплатил всю сумму.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Странно,475, максимум 400

Гость||

Очередная страшилка. Значит половина Буртассии не дарит деньги ростовщикам.

Гость||

475 вероятно по каско, без осаго страховая вообще ничего не заплатит, только с виновника взыскивать

Гость||

Если у него пятака на страховку нет,какие 475тысяч? Понять и простить.

Гость||

Гость писал(a):

Если у него пятака на страховку нет,какие 475тысяч?
Да вот такие, которыми дураков и учат.

Имя: Гость
Комментарий:

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