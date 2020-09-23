Житель Белинского района сэкономил на страховке и лишился полумиллиона

23.09.2020 | 12:54

40-летнему уроженцу Белинского района пришлось раскошелиться из-за желания сэкономить на полисе ОСАГО.

Разгребать последствия аварии, произошедшей по вине мужчины, была вынуждена страховая компания второго участника ДТП. Она, потратив на возмещение материального ущерба 475 тысяч рублей, подала иск на расчетливого гражданина.

Суд удовлетворил требования.

«Должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему были разъяснены последствия неуплаты долга: взыскание исполнительского сбора и дальнейшее обращение взыскания на имущество должника», - пояснили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Виновник аварии не стал медлить и уже наследующий день выплатил всю сумму.