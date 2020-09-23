Волонтеры культуры убрали опавшую листву у картинной галереи

23.09.2020 | 19:25

За метлы и грабли взялись ученицы Пензенского колледжа искусств. Площадка перед картинной галереей имени К. А. Савицкого временно заменила девушкам сцену.

Все они участвуют в недавно сформированном движении «Волонтеры культуры». Посещают различные учреждения, где оказывают посильную помощь - абсолютно безвозмездно. Здесь, например, их попросили убрать опавшую листву.

«Студенты иногда не понимают, живут своей жизнью, а когда начинаем разговаривать, возникает желание помочь людям, которые нуждаются, и они очень активно включаются», - пояснила преподаватель ПКИ Светлана Качеровская.

В колледже объявлена «Неделя добрых дел», во время которой и воспитанники, и преподаватели учебного заведения участвуют в социально значимых мероприятиях и обычных субботниках.

Сотрудники галереи давно планировали перенести ценные издания о Никольском хрустальном заводе со склада, расположенного на заднем дворе, в основное здание. Хрупким с виду девушкам такая работа оказалась по плечу. Небольшими партиями они перетащили около сотни книг.

Третьекурсница Ксения Боброва, будущий хореограф, к подобным нагрузкам давно привыкла.

«Когда совершаешь поступок и не требуешь ничего взамен, ты делаешь его от сердца. Мне кажется, каждый должен уметь что-то делать, обязан уметь. Мне не было тяжело, всегда готова помочь», - рассказала студентка.

В пятницу ряды культурных волонтеров пополнятся. На торжественном мероприятии, которое состоится в большом концертном зале Пензенского колледжа искусств, в добровольческую организацию вступят новые члены.