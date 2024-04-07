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Происшествия

В Пензе начали поиски 45-летней Ирины Цой

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Волонтеры и родственники ищут 45-летнюю жительницу Пензы Ирину Владимировну Цой. В субботу, 6 апреля, женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Информация о начале розыска появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшей - 160 см, телосложение худощавое. У Ирины Цой голубые глаза и светлые волосы. На женщине были черная куртка, длинная джинсовая юбка, черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пензячки, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

31 марта в Засечном пропала 31-летняя местная жительница. Около 6:00 она вышла из дома и не вернулась. Женщину нашли живой поздним вечером того же дня.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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