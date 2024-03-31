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Происшествия

В Засечном пропала 31-летняя Светлана Белякина

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Волонтеры и родственники начали поиски 31-летней жительницы села Засечного Пензенского района Светланы Вячеславовны Белякиной.

В воскресенье, 31 марта, она вышла из дома и не вернулась.

Ориентировка на Светлану Белякину появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост женщины 165 сантиметров, телосложение худощавое. У Светланы карие глаза и светло-русые волосы. На ней были розовый плащ, голубые джинсы, черные ботинки и бордовая шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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