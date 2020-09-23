Внимание прокуратуры Кузнецка привлекла сломанная колонка

23.09.2020 | 09:13

Жители частного сектора Кузнецка, не нашедшие решения своей проблемы, были вынуждены обратиться в прокуратуру. Проверка выявила нарушения в сфере организации холодного водоснабжения.

Как оказалось, в индивидуальных жилых домах в 2-м Кузнечном переулке длительное время нет воды. Колонка находится на большом расстоянии, к тому же регулярно ломается.

Администрация города не принимает мер к тому, чтобы организовать если не централизованное водоснабжение, то хотя бы подвоз воды.

«Прокурор внес главе администрации города представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры Кузнецка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.