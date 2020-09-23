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Общество

Вадим Супиков проверил качество питания школьников

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Депутаты Законодательного собрания Пензенской области - члены фракции «Единая Россия» контролируют организацию и качество горячего питания школьников согласно партийным проектам «Новая школа» и «Народный контроль» по поручению секретаря генсовета ВПП «Единая Россия» Андрея Турчака.

В марте 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников, согласно которому с 1 сентября все ученики с 1-го по 4-й класс независимо от достатка семьи должны быть обеспечены бесплатным горячим завтраком или обедом.

Во вторник, 22 сентября, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков побывал в столовой пензенской школы № 35. Он проверил состояние оборудования пищеблока, осмотрел горячий и холодный цеха, подсобные помещения и санузел, пообщался с учениками.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции в образовательном учреждении соблюдают требования Роспотребнадзора, питание происходит по строгому графику. Его бесплатно получают все ученики начального звена. Всего в регионе горячим питанием обеспечены более 55 тысяч школьников», - отметил руководитель фракции.

Вопрос качественного горячего питания в образовательных учреждениях находится на постоянном контроле депутатов - членов фракции «Единая Россия» всех уровней.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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