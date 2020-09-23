В регионе продолжают фиксировать смерти от коронавируса

23.09.2020 | 19:28

В среду, 23 сентября, в Пензенской области зарегистрировали новую смерть от коронавирусной инфекции.

Скончалась женщина 1942 года рождения, сообщили в региональном оперативном штабе. Пензячка страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением. Причиной гибели стал коронавирус, осложнившийся двусторонней пневмонией.

Это 125-я жертва инфекции в области. Всего опасный вирус унес жизнь 56 мужчин и 69 женщин. Возраст умерших - от 34 до 90 лет.

За сутки в регионе выявили 95 новых случаев COVID-19 (всего с начала эпидемии - 10 249), из больниц медики выписали 48 человек. Общее число поборовших вирус пензенцев достигло 8 644.