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Общество

В регионе продолжают фиксировать смерти от коронавируса

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В среду, 23 сентября, в Пензенской области зарегистрировали новую смерть от коронавирусной инфекции.

Скончалась женщина 1942 года рождения, сообщили в региональном оперативном штабе. Пензячка страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением. Причиной гибели стал коронавирус, осложнившийся двусторонней пневмонией.

Это 125-я жертва инфекции в области. Всего опасный вирус унес жизнь 56 мужчин и 69 женщин. Возраст умерших - от 34 до 90 лет.

За сутки в регионе выявили 95 новых случаев COVID-19 (всего с начала эпидемии - 10 249), из больниц медики выписали 48 человек. Общее число поборовших вирус пензенцев достигло 8 644.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда построят крематорий и начнут выполнять требования Роспотребнадзора?

Живём как в средневековом государстве.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гарантирую на 101 процент, что смерти от коронавируса были ещё до Рождества Христова и будут пока живо человечество.

Но некоторые руководы нашли в этом золотую жилу для своего рейтинга, кабалы и бизнеса.

Гость||

Кто этот Мотовилов? Почему он везде?

Гость||

Наверно помощник губернатора,по связям с общественностью?

Гость||

Такая бабуля могла до 100 лет дожить, особо серьёзного ничего и не было.А вот интересно - пенсионеров плазмой лечат ? Артистов в Москве лечат.

Гость||

Безумный словоблуд ниочем. Этакий форумный дурачок

Гость||

Умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Наверно помощник губернатора,по связям с общественностью?
Или самого Господа Бога....

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Безумный словоблуд ниочем. Этакий форумный дурачок
Будем знакомы... А я - Дмитрий Николаевич. Дурачков жалею и не смеюсь.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Поражаюсь закрытости форумных писак. Словно в масках и на самоизоляции.

Имя: Гость
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