В Пензенской области коронавирусом заразились еще 4 младенца

23.09.2020 | 12:51

В среду, 23 сентября, в региональном оперативном штабе рассказали, где выявили новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

За сутки подтвердилось 95 случаев. 51 из них - в Пензе, 15 - в Пензенском районе, 7 - в Заречном. По 3 инфицированных прибавилось в Кузнецком, Нижнеломовском и Городищенском районах, по 2 - в Бековском, Камешкирском, Спасском и Тамалинском, по 1 - в Малосердобинском, Неверкинском, Бессоновском, Иссинском и Шемышейском.

Среди новых пациентов есть семеро несовершеннолетних. Вирус нашли у двух месячных младенцев, семимесячного, одиннадцатимесячного ребенка и трехлетнего малыша. Также инфицированными оказались подростки 16 и 17 лет. Общее число несовершеннолетних с COVID-19 в регионе достигло 576.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заразилось 10 249 человек. В настоящий момент под наблюдением специалисты держат 4 653 человека, сняты с него 31 170.

В вирусологической лаборатории на инфекцию проверили 75 867 пациентов (всего 77 834 исследования), в лабораториях лечебной сети - 208 745 (всего 221 780 исследований). За сутки специалисты сделали тесты 2 276 обратившимся.