Квартиры в «Лесной симфонии» в ипотеку от 3,3% годовых

23.09.2020 | 15:25

Для тех, кто планирует купить квартиру в доме «Лесная симфония» в Заречном, появилась хорошая новость. Теперь по программе Сбербанка «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» есть возможность оформить кредит на покупку жилья со ставкой от 3,3% годовых.

Ипотека предоставляется гражданам России, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го (включительно) родился либо родится второй и/или последующий ребенок. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Максимальный срок кредита - 30 лет, первоначальный взнос - от 15% от стоимости кредитуемого жилья.

Тем, кто не проходит по условиям программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», советуют узнать о других интересных предложениях по ипотечному кредитованию на сайте www.sberbank.ru или в офисах Сбербанка.

Более подробная информация о ЖД «Лесная симфония», планировках и ценах - на termodom-pnz.ru и по телефонам 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Застройщик ЖД «Лесная симфония» - ООО СЗ «Теплый дом», проектные декларации на tepliydom.me и дом.рф.

C 03.08.2020 по 01.02.2021 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жилье от застройщика на весь период кредитования (с учетом дисконта к процентной ставке по кредиту в размере 1,4% годовых в соответствии с условиями соглашения между банком и застройщиком) по ставке от 3,3% годовых на срок действия кредита от 12 до 360 месяцев у ООО СЗ «Теплый дом» при условии оформления услуги «Электронная регистрация права собственности». Услугу предоставляет ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, услуга является платной, подробнее на www.domclick.ru), а также страхования жизни/здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

В случае отказа заемщика от заключения договора страхования жизни/здоровья процентная ставка по кредиту увеличивается на 1%. В случае отказа от заключения договора о предоставлении услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3%.

Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 - при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого или иного жилого помещения.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - банком в одностороннем порядке.

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.