В Пензе проведут анонимный опрос о нарушении трудовых прав

22.09.2020 | 17:15

Власти Пензы озаботились борьбой с «серыми зарплатами». Если прежде дело ограничивалось обсуждением проблемы на заседаниях экономической комиссии и попытках убедить работодателей в необходимости легализации зарплат работников, то теперь решено пойти другим путем.

Работников, получающих зарплату «в конверте» или принятых на работу без оформления трудовых отношений, приглашают принять участие в анкетировании. Участникам опроса предлагается указать наименование и фактическое место нахождения организации (ФИО индивидуального предпринимателя), телефон (по возможности), примерное количество работников.

Также респондент обозначает период работы без трудовой книжки или трудового договора. Он также может назвать организации с неформальной занятостью.

Организаторы подчеркивают, что анкета анонимная, и заранее благодарят за честные ответы. Анкеты можно направлять на адрес электронной почты kostina@penza-gorod.ru.

«О фактах неформальной занятости, об отказе работодателя от оформления документов, о «серой зарплате» можно также сообщить по круглосуточным телефонам администрации Пензы (52-00-99) и государственной инспекции труда в Пензенской области (52-24-32). Электронная почта: git58@rostrud.ru», - сообщили в пресс-службе мэрии.