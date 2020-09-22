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Общество

В Пензе проведут анонимный опрос о нарушении трудовых прав

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Власти Пензы озаботились борьбой с «серыми зарплатами». Если прежде дело ограничивалось обсуждением проблемы на заседаниях экономической комиссии и попытках убедить работодателей в необходимости легализации зарплат работников, то теперь решено пойти другим путем.

Работников, получающих зарплату «в конверте» или принятых на работу без оформления трудовых отношений, приглашают принять участие в анкетировании. Участникам опроса предлагается указать наименование и фактическое место нахождения организации (ФИО индивидуального предпринимателя), телефон (по возможности), примерное количество работников.

Также респондент обозначает период работы без трудовой книжки или трудового договора. Он также может назвать организации с неформальной занятостью.

Организаторы подчеркивают, что анкета анонимная, и заранее благодарят за честные ответы. Анкеты можно направлять на адрес электронной почты kostina@penza-gorod.ru.

«О фактах неформальной занятости, об отказе работодателя от оформления документов, о «серой зарплате» можно также сообщить по круглосуточным телефонам администрации Пензы (52-00-99) и государственной инспекции труда в Пензенской области (52-24-32). Электронная почта: git58@rostrud.ru», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Работников, получающих зарплату «в конверте» или принятых на работу без оформления трудовых отношений, приглашают принять участие в анкетировании
Под эгидой: Стукни на своего работодателя. И останься без работы. В одном случае выгонят с работы, в другом работодателя оштрафуют и он разорится в результате опять без работы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

о «серой зарплате» можно также сообщить по круглосуточным телефонам
Заложи соседа пока он не заложил тебя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

анкета анонимная
кто поверил?

Гость||

Давайте, активно сливайте инфу. В награду белая зарплата не превышающая мрот )))))

Гость||

так я и не пойму стучать это хорошо или плохо?

Гость||

Есть способ отомстить самодуру или кинувшего с деньгами, но и на нормального «стуканут» из-за зависти. По-любому не дадут малому бизнесу выжить , зачем им независимые? Бюджетнику что сказал, так и проголосовал-вышел на субботник, а самостоятельный их на хер послал . Налоги, самоизоляция, серые зарплаты, проверки - всё «чтобвысдохли» и вперёд на подачки и поклон в чинушкам

Гость||

Анкета анонимная, укажите кто Вы и где Вас найти ))))

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