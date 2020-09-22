В Пензе проведут анонимный опрос о нарушении трудовых прав

Власти Пензы озаботились борьбой с «серыми зарплатами». Если прежде дело ограничивалось обсуждением проблемы на заседаниях экономической комиссии и попытках убедить работодателей в необходимости легализации зарплат работников, то теперь решено пойти другим путем.
Работников, получающих зарплату «в конверте» или принятых на работу без оформления трудовых отношений, приглашают принять участие в анкетировании. Участникам опроса предлагается указать наименование и фактическое место нахождения организации (ФИО индивидуального предпринимателя), телефон (по возможности), примерное количество работников.
Также респондент обозначает период работы без трудовой книжки или трудового договора. Он также может назвать организации с неформальной занятостью.
Организаторы подчеркивают, что анкета анонимная, и заранее благодарят за честные ответы. Анкеты можно направлять на адрес электронной почты kostina@penza-gorod.ru.
«О фактах неформальной занятости, об отказе работодателя от оформления документов, о «серой зарплате» можно также сообщить по круглосуточным телефонам администрации Пензы (52-00-99) и государственной инспекции труда в Пензенской области (52-24-32). Электронная почта: git58@rostrud.ru», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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penzainform.ru писал(a):Под эгидой: Стукни на своего работодателя. И останься без работы. В одном случае выгонят с работы, в другом работодателя оштрафуют и он разорится в результате опять без работы.