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Общество

Стало известно, из-за чего в августе выросли цены в регионе

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В Пензенской области в августе инфляция составила 3,6% (против 3,2% в июле). На рост цен повлиял ряд факторов.

Помимо ослабления рубля, ему способствовали более низкое по сравнению с 2019 годом предложение овощей и фруктов, активизация спроса на отдельные товары из-за введенной самоизоляции и ограничительных мер и возросшая плата за газ.

Годовая продовольственная инфляция в августе составила 4,1% (3,4% - в июле). В регионе подорожали картофель, помидоры, морковь и свекла. Эксперты объяснили это тем, что в 2019-м урожай собрали раньше, поэтому на рынке было больше предложения.

«В сезон отпусков в условиях закрытых границ многие жители региона чаще выезжали на шашлыки, что стимулировало спрос на свинину. Кроме того, увеличился ее экспорт. В результате замедлилось годовое снижение стоимости свинины», - рассказали в пресс-службе отделения Пенза Волго-Вятского главного управления Банка России.

Сахар жителям области обходился дороже на 0,2%. Причиной стало сокращение посевных площадей под сахарную свеклу из-за перепроизводства продукта в минувшем году.

«Вместе с тем благодаря высокой насыщенности регионального рынка и снижению спроса в августе дешевле, чем ранее, можно было купить куриное мясо и яйца», - добавили в пресс-службе финансового учреждения.

Годовая непродовольственная инфляция в области ускорилась и составила в августе 3,9%. Выросли цены на ювелирные изделия, одежду, мебель и инструменты, моющие средства, косметику, парфюмерию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

и это только начало...

Гость||

кто-то за это голосовал

Гость||

Куры все химические и яйца соответственно тоже вот они и не дорожают.

Гость||

А сахар подорожал

Гость||

Как надоела повсеместная ЛОЖЬ!

Гость||

Хочу в рай, в СССР!

Гость||

Зато мы делаем ракеты..... и покорили Енисей. Только что то все падает и не взлетает. Зато у министра Мантурова за прошлый год доход ОФИЦИАЛЬНЫЙ 200 млн.

Гость||

Когда то делали ракеты...

Гость||

стыдно врать

Гость||

Тот, кому известно чувство стыда врать не станет. Сами виноваты в том что продукты дорожают! Шашлыков поели во время самоизоляции,когда без работы сидели и по пикничкам шептали. Как же не поднять цены. Следующим повышением отыграются за детские пособия. С государством в азартные игры играть-себе дороже!

Гость||

Гость писал(a):

яйца соответственно тоже вот они и не дорожают.
Эти яйца то брать опасно, их не знай чем кормят, что животы болят.

Гость||

Гость писал(a):

Хочу в рай, в СССР!
там рай был тоже для избранных, хочу в 2007 год

Гость||

вранье, сплошное вранье. Сахар подорожал на 0,2%, в деньгах это 5 копеек. Где они твари видели такое изменение цен?! Минимум 1-2 рубля.

Гость||

Хочу в рай! В СССР! - Дорогой друг, ты сам не понимаешь, куда хочешь. Вся моя молодость прошла в этом самом ссср-е. Да, было много хорошего, но это был далеко не рай! Самое страшное воспоминание для меня - это бесконечное рысканье в поисках "где,чего выбросят", а потом такое же бесконечное стояние (часами) в очереди. И не факт, что достанется. Мой ребенок был приучен сидеть на руках и терпеливо ждать, другие могли закатить истерику на несколько часов. Приходилось терпеть - куда деваться, но нервы были на пределе. Это только один из примеров, что " не все было гладко в детском королевстве". Я не хочу в СССР!

Гость||

Гость писал(a):

Мой ребенок был приучен сидеть на руках и терпеливо ждать, другие могли закатить истерику на несколько часов.
ваш - сидел ...на руках и - молча? когда другие истерили? а каких таких оЧертедях было? в СССР? или в эпоху БАРДАКА от меченого? или в днищях от алКаша? уже не знают, что и соврать - лишь бы современное химическое корыто (и то дозированное из-за мизерных зарплат) оправдать. уж не хозяйка ли какого бизнесса?

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Имя: Гость
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