Стало известно, из-за чего в августе выросли цены в регионе

22.09.2020 | 11:03

В Пензенской области в августе инфляция составила 3,6% (против 3,2% в июле). На рост цен повлиял ряд факторов.

Помимо ослабления рубля, ему способствовали более низкое по сравнению с 2019 годом предложение овощей и фруктов, активизация спроса на отдельные товары из-за введенной самоизоляции и ограничительных мер и возросшая плата за газ.

Годовая продовольственная инфляция в августе составила 4,1% (3,4% - в июле). В регионе подорожали картофель, помидоры, морковь и свекла. Эксперты объяснили это тем, что в 2019-м урожай собрали раньше, поэтому на рынке было больше предложения.

«В сезон отпусков в условиях закрытых границ многие жители региона чаще выезжали на шашлыки, что стимулировало спрос на свинину. Кроме того, увеличился ее экспорт. В результате замедлилось годовое снижение стоимости свинины», - рассказали в пресс-службе отделения Пенза Волго-Вятского главного управления Банка России.

Сахар жителям области обходился дороже на 0,2%. Причиной стало сокращение посевных площадей под сахарную свеклу из-за перепроизводства продукта в минувшем году.

«Вместе с тем благодаря высокой насыщенности регионального рынка и снижению спроса в августе дешевле, чем ранее, можно было купить куриное мясо и яйца», - добавили в пресс-службе финансового учреждения.

Годовая непродовольственная инфляция в области ускорилась и составила в августе 3,9%. Выросли цены на ювелирные изделия, одежду, мебель и инструменты, моющие средства, косметику, парфюмерию.