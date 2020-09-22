Неработающий светофор создал угрозу и пешеходам, и водителям

22.09.2020 | 18:36

В течение нескольких дней пешеходы на проспекте Строителей с опаской пересекают дорогу в районе дворца спорта «Буртасы». Автоматический регулировщик перестал работать.

Одна из самых оживленных магистралей города, как показывает практика, не может лишиться светофора так, чтобы это осталось без последствий. Люди рискуют попасть под колеса машин, а водители не всегда вовремя видят переходящих дорогу. Как итог - аварии.

Ранее в результате ДТП заднюю часть автомобиля смяло так, что оказалось зажато колесо. Водитель уверен: если бы регулирующее устройство было исправным, беды бы не случилось.

«Светофор не работает. Женщина шла на пешеходном, я остановился, а тот, похоже, не тормозил вообще», - пояснил мужчина.

Некоторые пешеходы долго стоят, ожидая, когда не будет машин. Другие идут и надеются, что водители затормозят.

«Очень опасно», - рассказала горожанка.

«Тяжело переходить. Кто знает, остановится машина или нет», - отметила пенсионерка.

«Должен стоять регулировщик, пока светофор не работает. Дети не могут ждать - здесь «Буртасы» и спортивная школа», - пояснила женщина.

В департаменте ЖКХ объяснили неисправность обрывом кабеля, причем не по чьей-то вине, а из-за усталости металла внутри провода. Только местным жителям такая версия показалась странной, потому что светофоры относительно новые. Так или иначе, но совсем скоро их должны починить.