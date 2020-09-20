В год 185-летия Пензастата открылись новые данные из его истории

20.09.2020 | 18:11

Новый день рождения! Неизвестный до сих пор факт открылся в истории пензенской службы статистики, он касается даты основания. Долгое время считалось, что орган появился в марте 1835 года. И праздник специалисты отмечали именно в начале весны.

Все изменилось, когда любители точных цифр обратились в областной архив. Хотели раздобыть больше материалов для экспозиции собственного музея, но получили совсем неожиданные данные.

«Пензенские архивисты наткнулись на документ о создании губернского статистического комитета. И там было четко написано, что первое заседание губернского статистического комитета прошло в 12 часов 24 апреля по старому стилю, по новому стилю получается 6 мая. Даже такие подвижки на пару месяцев могут улучшить наше знание истории, любое исправление позволит нам избежать различных кривотолков», - рассказал главный методист Госархива Пензенской области Максим Буряков.

Документы содержат информацию о дате создания службы, о назначении членов-корреспондентов и не только. Примечательно, что новые данные открылись в юбилейный для Пензастата год 185-летия.

«Мы очень чтим все наши даты, архивные документы. Все исправления сделаем и официально теперь уже 186-й свой год будем отмечать не второго апреля, а 6 мая», - заверил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Оригиналы бумаг остались в стенах государственного архива. Но статистикам будет что сохранить у себя.

«В торжественной обстановке передаем вам копии документов о создании вашей организации, в тот момент она называлась еще «губернский статистический комитет», - напомнил Максим Буряков.

Максим Уханов поблагодарил коллектив госархива за проделанную работу.

Копии документов пополнят богатое собрание ведомственного музея Пензастата.