Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|01:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В год 185-летия Пензастата открылись новые данные из его истории

Печать

Новый день рождения! Неизвестный до сих пор факт открылся в истории пензенской службы статистики, он касается даты основания. Долгое время считалось, что орган появился в марте 1835 года. И праздник специалисты отмечали именно в начале весны.

Все изменилось, когда любители точных цифр обратились в областной архив. Хотели раздобыть больше материалов для экспозиции собственного музея, но получили совсем неожиданные данные.

«Пензенские архивисты наткнулись на документ о создании губернского статистического комитета. И там было четко написано, что первое заседание губернского статистического комитета прошло в 12 часов 24 апреля по старому стилю, по новому стилю получается 6 мая. Даже такие подвижки на пару месяцев могут улучшить наше знание истории, любое исправление позволит нам избежать различных кривотолков», - рассказал главный методист Госархива Пензенской области Максим Буряков.

Документы содержат информацию о дате создания службы, о назначении членов-корреспондентов и не только. Примечательно, что новые данные открылись в юбилейный для Пензастата год 185-летия.

«Мы очень чтим все наши даты, архивные документы. Все исправления сделаем и официально теперь уже 186-й свой год будем отмечать не второго апреля, а 6 мая», - заверил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Оригиналы бумаг остались в стенах государственного архива. Но статистикам будет что сохранить у себя.

«В торжественной обстановке передаем вам копии документов о создании вашей организации, в тот момент она называлась еще «губернский статистический комитет», - напомнил Максим Буряков.

Максим Уханов поблагодарил коллектив госархива за проделанную работу.

Копии документов пополнят богатое собрание ведомственного музея Пензастата.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

на фото граф Пензякула.

Гость||

Гость писал(a):

на фото граф Пензякула.
А вот его "брат". Гусар: https://www.penzainform.ru/news/social/2018/12/07/penzentci_s_ulitci_pushkina_vistupili_protiv_otkritiya_novogo_magazina.html

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте