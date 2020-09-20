С земетчинских сирот брали деньги за выдачу паспорта

В Земетчинском районе прокурорская проверка выявила нарушение прав детей-сирот. Оказалось, что миграционный пункт ОМВД России брал с них госпошлину за выдачу паспорта несмотря на закон, освобождающий от ее уплаты.
Деньги пришлось отдать 8 сиротам.
«Проверка также установила отсутствие должного взаимодействия миграционного органа с районными органами опеки и попечительства», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В частности, ОМВД России по Земетчинскому району не запрашивал списки сирот у органов опеки и попечительства и не проводил их совместные сверки.
Прокурор района внес представление начальнику ОМВД. Акт находится на рассмотрении.
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penzainform.ru писал(a):Это им вроде прививки, чтобы знали, что Полиция всегда готова обчистить их карманы.