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Общество

С земетчинских сирот брали деньги за выдачу паспорта

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В Земетчинском районе прокурорская проверка выявила нарушение прав детей-сирот. Оказалось, что миграционный пункт ОМВД России брал с них госпошлину за выдачу паспорта несмотря на закон, освобождающий от ее уплаты.

Деньги пришлось отдать 8 сиротам.

«Проверка также установила отсутствие должного взаимодействия миграционного органа с районными органами опеки и попечительства», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В частности, ОМВД России по Земетчинскому району не запрашивал списки сирот у органов опеки и попечительства и не проводил их совместные сверки.

Прокурор района внес представление начальнику ОМВД. Акт находится на рассмотрении.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С земетчинских сирот брали деньги за выдачу паспорта. ОМВД России брал с них госпошлину за выдачу паспорта несмотря на закон, освобождающий от ее уплаты.
Это им вроде прививки, чтобы знали, что Полиция всегда готова обчистить их карманы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Деньги пришлось отдать 8 сиротам.
Не хотелось.НО ПРИШЛОСЬ?

Имя: Гость
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