В Пензе продолжается борьба за звание лучшего учителя

16.09.2020 | 19:26

Дарья Басова - одна из 15 человек, которые претендуют на звание «Лучший учитель Пензенской области». Заочная часть конкурса уже позади - педагоги показали свои сайты и мастер-классы. Теперь уже непосредственно перед глазами жюри продемонстрировали уроки и внеурочные занятия.

Одна из основных изюминок 2020-го - частое использование преподавателями и учениками возможностей интернета.

«Конечно, это и риски, потому что техника и интернет - это все может зависнуть, может не работать. Но я иду на эти риски, желая показать, что и с помощью современных технологий тоже можно работать на уроке и учить детей», - отметила учитель иностранного языка школы № 36 г. Пензы Дарья Басова.

До очного этапа конкурса дошли педагоги из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки и других населенных пунктов. У кого-то за плечами - всего несколько лет преподавания в школе, у других - несколько десятков. Как показали предыдущие годы, богатый опыт не гарантирует победы в конкурсе. Да и молодежь в состязании участвует охотно.

«Я думаю показать свою творческую, познавательную активность, поучаствовать в конкурсе и занять какое-то место», - пояснила учитель иностранного языка школы № 37 г. Пензы Алена Гаврилова.

По словам заместителя министра образования Лилии Чащиной, сказать сразу, кто из претендентов станет победителем, невозможно, хотя многое становится ясно именно после открытого урока. Обычно жюри сделать свой выбор очень непросто: посредственных учителей на конкурсе не бывает.

«Сюда попадают именно те педагоги, которые сумели проявить себя с творческой стороны. Они любимы педагогами и детьми, родителями, они видят результат своей деятельности и представляют лицо учреждения», - сообщила Лилия Чащина.

Педагогические состязания продлятся два дня. Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 18 сентября в филармонии. Именно тогда станет известно имя счастливчика, который впоследствии представит Пензенскую область на всероссийском этапе. Учитель года получит автомобиль и 100 тысяч рублей. Денежные призы обещаны всем финалистам.