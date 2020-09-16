В области из-за COVID-19 5 классов перешли на дистанционное обучение

16.09.2020 | 10:18

В школах Пензенской области из-за инфекционных заболеваний закрыто 12 классов, в детских садах - три группы. Об этом шла речь на пресс-конференции, состоявшейся в региональном минобре в среду, 16 сентября.

5 классов (по 2 в Пензе и Заречном, 1 - в Мокшанском районе) закрыты из-за заболевания коронавирусной инфекцией, 7 (в Пензе) - из-за ОРВИ. Школьники переведены на обучение с использованием дистанционных форм. Детсадовские группы (2 в Заречном и 1 в Пензе) также закрыты из-за COVID-19.

Как сообщил министр образования Александр Воронков, во всех учебных заведениях действуют так называемые утренние фильтры. Проводится термометрия, школы обеспечены антисептическими средствами для рук, дезинфицирующими веществами для уборки помещений, рециркуляторами воздуха.

Также до всех образовательных организаций доведен алгоритм действий при обнаружении любых инфекционных заболеваний.

По данным регионального оперативного штаба, на 15 сентября в Пензенской области заболели коронавирусной инфекцией 505 несовершеннолетних.