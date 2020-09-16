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Общество

В области из-за COVID-19 5 классов перешли на дистанционное обучение

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В школах Пензенской области из-за инфекционных заболеваний закрыто 12 классов, в детских садах - три группы. Об этом шла речь на пресс-конференции, состоявшейся в региональном минобре в среду, 16 сентября.

5 классов (по 2 в Пензе и Заречном, 1 - в Мокшанском районе) закрыты из-за заболевания коронавирусной инфекцией, 7 (в Пензе) - из-за ОРВИ. Школьники переведены на обучение с использованием дистанционных форм. Детсадовские группы (2 в Заречном и 1 в Пензе) также закрыты из-за COVID-19.

Как сообщил министр образования Александр Воронков, во всех учебных заведениях действуют так называемые утренние фильтры. Проводится термометрия, школы обеспечены антисептическими средствами для рук, дезинфицирующими веществами для уборки помещений, рециркуляторами воздуха.

Также до всех образовательных организаций доведен алгоритм действий при обнаружении любых инфекционных заболеваний.

По данным регионального оперативного штаба, на 15 сентября в Пензенской области заболели коронавирусной инфекцией 505 несовершеннолетних.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

55 шк.?

Гость||

Алгоритм действий до учителя математики и деректора гимназии доведите. Расскажите, что с повышенной температурой приходить на урок - это преступление против детей, а не героический поступок.

Гость||

дЕректор знает, что делает

Гость||

Ой, опечатка. Но правильная. Директором назвать не могу.

Гость||

Выборы сделали,теперь можно и закрывать.

Гость||

Конкретно какие школы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

школы обеспечены антисептическими средствами для рук, дезинфицирующими веществами для уборки помещений, рециркуляторами воздуха
penzainform.ru писал(a):
школы обеспечены антисептическими средствами для рук, дезинфицирующими веществами для уборки помещений, рециркуляторами воздуха
А детские сады?

Гость||

Смешно ! Семь в Пензе по причине ОРВИ !Откуда в сентябре ОРВИ.Пока в школах не будет, хотя бы выборочного тестирования на корону, один класс может и по три раза на удалёнку уходить.Просто зараза ползёт ! Либо мы смиряемся со смертностью и ждём прироста в 150, либо надо что то делать.

Гость||

В прошлом году из 30 человек в классе ходили 10, на карантин не закрывали

Гость||

Куда еще закрывать, не тянут детишки выданные учебники.

Гость||

Воронков заявил,что школы обеспечены рециркуляторами воздуха? А почему 30 школу эти рециркуляторы обошли стороной??

Гость||

Ага, у нас учитель не тянет выданные учебники.Каждый урок, каждое собрание ругает учебник.

Имя: Гость
Комментарий:

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