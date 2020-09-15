За 7 месяцев в регионе умерло вдвое больше жителей, чем родилось

15.09.2020 | 10:33

В Пензенской области продолжают фиксировать естественную убыль населения. С января по июль 2020 года она составила 6 813 человек, что на 2 064 больше, чем за тот же период 2019-го.

Росстат опубликовал эти данные, однако позже сделал их недоступными. Согласно документам, естественная убыль населения в России за январь - июль 2020 года превысила показатель за 12 месяцев 2019-го и составила 316 400 человек.

Что касается Пензенской области, то за семь месяцев 2020-го скончалось 12 440 жителей, что на 1 564 человека больше, чем за тот же период прошлого года.

С января по июль в области зарегистрировали рождение 5 627 малышей. Это на 500 меньше, чем за аналогичный период 2019-го - тогда на свет появились 6 127 детей.

Ранее Росстат обнародовал статистику по количеству смертей пензенцев с коронавирусом. В мае инфекция стала основной причиной смерти для 56 человек, в июне - для 98, в июле - для 22. Таким образом, согласно официальным данным, за три месяца от COVID-19 скончались 176 жителей региона.