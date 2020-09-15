Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|11:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За 7 месяцев в регионе умерло вдвое больше жителей, чем родилось

Печать

В Пензенской области продолжают фиксировать естественную убыль населения. С января по июль 2020 года она составила 6 813 человек, что на 2 064 больше, чем за тот же период 2019-го.

Росстат опубликовал эти данные, однако позже сделал их недоступными. Согласно документам, естественная убыль населения в России за январь - июль 2020 года превысила показатель за 12 месяцев 2019-го и составила 316 400 человек.

Что касается Пензенской области, то за семь месяцев 2020-го скончалось 12 440 жителей, что на 1 564 человека больше, чем за тот же период прошлого года.

С января по июль в области зарегистрировали рождение 5 627 малышей. Это на 500 меньше, чем за аналогичный период 2019-го - тогда на свет появились 6 127 детей.

Ранее Росстат обнародовал статистику по количеству смертей пензенцев с коронавирусом. В мае инфекция стала основной причиной смерти для 56 человек, в июне - для 98, в июле - для 22. Таким образом, согласно официальным данным, за три месяца от COVID-19 скончались 176 жителей региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Отрицательный рост населения. Достижение.

Гость||

Гость писал(a):

Отрицательный рост населения. Достижение.
Вы за это голосовали

Гость||

Это на самом деле то, за что платят нашему руководству? Теперь получат премии?

Гость||

Гость писал(a):

Отрицательный рост населения. Достижение.
Вы за это голосовали

Гость||

Прорыв!!!

Гость||

естественная убыль если где то убыло значит где то прибыло

Гость||

а что до выборов пензаинформ не рассказывал об этом. команда была молчать?

Гость||

меньше народу больше кислороду ну и прочих богатств

Гость||

Гость писал(a):

Вы за это голосовали
Комментатор одной фразы, родственник "чуть не забеременевшей".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте