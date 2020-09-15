Неблагоустроенным пензенским дворам придется подождать

15.09.2020 | 18:27

Асфальтобетонную смесь на пешеходных дорожках во дворах уложили, бордюры новые установили, тротуары сделали. Затраты - более 26 миллионов рублей. Но есть один нюанс: в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» раньше 1 октября некоторые работы выполнены не будут.

«По установке лавок, вазонов и скамеек, которые у нас там должны были быть утверждены по дизайн-проектам. Ситуация сложилась из-за обнаружения коронавирусной инфекции на территории одной из производственных баз подрядной организации», - сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы Александр Юлин.

Об этом рассказали депутатам в ходе работы постоянной комиссии думы.

Ежегодно по программе «Формирование современной городской среды» ремонтируется только восемь объектов. По мнению народных избранников, это очень мало.

«Как определяли, что две дворовые территории на один район? В каждом районе получилось по две дворовые территории - почему именно так? Это где-то в постановлении администрации указано?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Андрей Цесарев.

«Такого документа нет. У нас было более 53 заявок на формирование современной городской среды, по бальной системе было отобрано восемь дворовых территорий. Они являются победителями», - объяснил Александр Юлин.

В этом году будет принято решение штрафовать подрядную организацию, не справившуюся со своими обязательствами в срок. Сюда входят работы из основного перечня, который финансируется исключительно за счет бюджетных средств. К ним относится установка лавок, урн, бордюров, асфальтировка существующих проездов.

Есть и дополнительный список, включающий в себя спиливание деревьев, строительство детских и спортивных площадок, освещение и устройство парковок.

В целом 95% денежных затрат на приведение двора в порядок берет на себя мэрия, оставшееся - жильцы. Гарантия - три года.