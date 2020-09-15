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Общество

Горводоканал предупреждает об отключении воды 17 сентября

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В четверг, 17 сентября, в рамках подготовки к отопительному сезону на насосной станции водопровода «Сурский водозабор» будут менять задвижку d-1200, а также запорную арматуру на разводящих сетях.

В связи с этим с 8:00 17 сентября до 10:00 18-го будет отключено водоснабжение в микрорайонах: Заря, Арбеково, Терновка, Спутник (частично), ГПЗ, Согласие, Шуист (частично), Манчжурия, Кривозерье, ул. Бийская (от моста до ул. Южной), Тепличный, Веселовка, а также на улицах Окружной, Воронова, Кижеватова и Российской.

В центральной части города Пензы возможно пониженное давление холодного водоснабжения.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону 8 (8412) 32-13-50.

Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за вынужденные неудобства.

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