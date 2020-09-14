В пензенскую больницу поступило оборудование последнего поколения

14.09.2020 | 14:56

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко появилось новое оборудование стоимостью около 29 млн рублей. На вооружении врачей теперь хирургическая навигационная система последнего поколения.

По словам специалистов, станция StealthStation S8 изготовлена в США. Она пригодна для многих типов вмешательств. Используется в нейрохирургии и спинальной хирургии, травматологии, ЛОР-хирургии и протезировании коленных и тазобедренных суставов.

«Установка навигационная стереотаксическая в комплексе с принадлежностями, совместимая с микроскопом, поступила в областную больницу Бурденко за счет средств федерального бюджета», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Оборудование позволяет хирургам добраться до опухоли в головном или спинном мозге менее травмирующим путем. Во время операции врачи могут управлять системой с помощью двух сенсорных дисплеев по 27 дюймов каждый.

«Благодаря новейшим технологиям и оборудованию, которое находится руках лучших нейрохирургов, у пациентов с тяжелыми патологиями теперь есть еще больший шанс получить долгожданное выздоровление», - отметили в минздраве.

Новое оборудование в Пензе уже опробовали во время проведения операции по удалению опухоли височной доли головного мозга.