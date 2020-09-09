В Пензе для иностранных студентов подготовлены три обсерватора

09.09.2020 | 10:02

В Пензе приняли меры по профилактике возникновения очагов коронавирусной инфекции среди студентов.

При составлении планов учебных занятий учитываются все методические рекомендации Роспотребнадзора.

В общежитиях вузов и колледжей во всех помещениях прошли генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. Закуплены антисептики, средства индивидуальной защиты, аппараты рециркуляции воздуха. Проводится очистка систем вентиляции и кондиционирования.

Для иностранных студентов подготовлены три обсерватора на 65 мест. Студенты приезжают в областной центр в различные сроки, а молодежь из Китая и Индии проходит обучение дистанционно.

Кроме того, среди студентов и педагогов проводится разъяснительная работа о необходимости незамедлительного обращения к врачу при появлении первых симптомов инфекционных заболеваний.