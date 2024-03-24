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Общество

В пензенском вузе усилят охрану корпусов и общежитий

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С понедельника, 25 марта, в Пензенском государственном университете возвращаются к очному формату обучения.

Занятия 23-го и 24-го числа проводились в дистанционном формате, студентов попросили не приходить в вуз.

Как сообщается в телеграм-канале ПГУ со ссылкой на распоряжение ректора Александра Гулякова, хотя очный формат возобновляется, запланированных культурных и спортивных внеучебных мероприятий проводить не станут.

«В учебных корпусах и общежитиях введен усиленный охранный режим», - предупредили студентов и преподавателей.

В Пензенской области в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» усилили меры безопасности в учреждениях, торговых центрах, на вокзале и в аэропорту, а также отменили массовые мероприятия, намеченные на 23-е и 24-е числа.

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