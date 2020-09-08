В пензенский музей спорта привезли кубки, завоеванные хоккеистами СССР

08.09.2020 | 18:35

Ведущий специалист Государственного музея спорта Ирина Дзидзигури и ее коллеги на открытие выставки «История хоккея» привезли в Пензу сразу несколько экспонатов.

Не каждому удается подержать в руках спортивный трофей, но съемочной группе 11 канала выпал шанс прикоснуться к Кубку Канады - хоть и не к подлиннику, а к копии. Кленовый лист выполнен из металла.

В 1981 году «Красная машина» под руководством Виктора Тихонова разгромила команду Канады со счетом 8:1.

«Валерий Васильев протянул это в раздевалку, а туда пришли организаторы Кубка Канады и говорят: «Вы знаете, этот кубок должен храниться в музее хоккейной славы в Торонто» - и забрали его», - рассказала Ирина Дзидзигури.

Но благодаря канадскому бизнесмену для команды CCCР была отлита копия.

Есть и оригинальные кубки, которые у «Красной машины» не отнять.

«Они три раза подряд были завоеваны нашими великими хоккеистами. Это как раз тот случай, когда чемпионаты мира и Европы еще разыгрывались в рамках Олимпийских игр», - отметила специалист.

Ирина Дзидзигури утверждает, что это был единственный случай, когда на Олимпийских играх вручались и кубки.

Две награды за победы на мировом и европейском чемпионатах и еще четыре будут в экспозиционном зале в день открытия выставки, где собрано 150 экспонатов: клюшки, шайбы, форма игроков команды СССР.