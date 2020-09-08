В Кузнецке трех ушедших из дома детей держали в больнице

08.09.2020 | 10:10

Сотрудники прокуратуры Пензенской области проверили Кузнецкую межрайонную детскую больницу и установили, что учреждение нарушало права несовершеннолетних.

В июне 2020 года в больницу поместили трех ребят, которые ушли от своих опекунов. На момент проверки дети все еще находились в медучреждении. Срок лечения при этом явно был превышен, а должностные лица не торопились составлять заключения, которые нужны для помещения сирот в специализированное учреждение.

«Данное обстоятельство повлекло за собой нарушение прав несовершеннолетних на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, а также нецелевые расходы бюджетных средств медицинского учреждения», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проверка показала, что орган опеки и попечительства бездействовал. Там своевременно не решили вопрос отобрания детей у опекунов и освобождения их от обязанностей. Также сотрудники не проводили внеплановых проверок условий жизни ребят.

«По результатам проверки прокурор города внес представления руководителям администрации города Кузнецка, ОМВД России по г. Кузнецку и в ГБУЗ «Кузнецкая МРДБ», - добавила Светлана Артамонова.

В настоящий момент акты прокурорского реагирования удовлетворены. Ребят поместили в социально-реабилитационный центр, к опекунам они не вернутся, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.