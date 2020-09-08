Сетевое издание|18+|Вторник|8 сен 2020|11:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке трех ушедших из дома детей держали в больнице

Печать

Сотрудники прокуратуры Пензенской области проверили Кузнецкую межрайонную детскую больницу и установили, что учреждение нарушало права несовершеннолетних.

В июне 2020 года в больницу поместили трех ребят, которые ушли от своих опекунов. На момент проверки дети все еще находились в медучреждении. Срок лечения при этом явно был превышен, а должностные лица не торопились составлять заключения, которые нужны для помещения сирот в специализированное учреждение.

«Данное обстоятельство повлекло за собой нарушение прав несовершеннолетних на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, а также нецелевые расходы бюджетных средств медицинского учреждения», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проверка показала, что орган опеки и попечительства бездействовал. Там своевременно не решили вопрос отобрания детей у опекунов и освобождения их от обязанностей. Также сотрудники не проводили внеплановых проверок условий жизни ребят.

«По результатам проверки прокурор города внес представления руководителям администрации города Кузнецка, ОМВД России по г. Кузнецку и в ГБУЗ «Кузнецкая МРДБ», - добавила Светлана Артамонова.

В настоящий момент акты прокурорского реагирования удовлетворены. Ребят поместили в социально-реабилитационный центр, к опекунам они не вернутся, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

больницы постепенно превращаются в тюрьмы.люди лежащие в них-собственность больницы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте