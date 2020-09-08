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Общество

57% новых зараженных оказались жителями одного района области

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Во вторник, 8 сентября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил 94 новых случая заражения коронавирусом в регионе.

Большая часть инфицированных (54 человека, что составляет 57,4% от общего числа) оказались жителями Земетчинского района. 16 заболевших выявили в Пензе, 10 - в Башмаковском районе, 6 - в Сердобском, 3 - в Бековском, 2 - в Пачелмском и по 1 - в Иссинском, Спасском и Нижнеломовском.

Среди пациентов трое детей в возрасте 4 месяцев, 7 и 14 лет. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 457 несовершеннолетних.

Под наблюдением в настоящее время находятся 4 010 человек, 29 041 с него уже сняли. За сутки в лабораториях обследовали 2 258 жителей региона.

За все время распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области инфекцию обнаружили у 8 836 граждан, 8 087 из них выздоровели, 113 ушли из жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Халявные пироги(в запретный день),танцы-гулянцы,выборы...

Реальную картину умерших будут освещать?

Гость||

Почему молчит Роспотребнадзор? За что получают деньги,где их работа?

Гость||

нормально все болеем и выздоравливаем это же вирус всетаки.

Гость||

Гость писал(a):

Реальную картину умерших будут освещать?
Более реальную картину дает Росстат, но с запозданием.

Гость||

Уже не первый школьник выявляется с 1 сентября, но что то про закрытие классов на карантин не слышно..

Гость||

Какая то ерунда...

Имя: Гость
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