57% новых зараженных оказались жителями одного района области

08.09.2020 | 15:20

Во вторник, 8 сентября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил 94 новых случая заражения коронавирусом в регионе.

Большая часть инфицированных (54 человека, что составляет 57,4% от общего числа) оказались жителями Земетчинского района. 16 заболевших выявили в Пензе, 10 - в Башмаковском районе, 6 - в Сердобском, 3 - в Бековском, 2 - в Пачелмском и по 1 - в Иссинском, Спасском и Нижнеломовском.

Среди пациентов трое детей в возрасте 4 месяцев, 7 и 14 лет. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 457 несовершеннолетних.

Под наблюдением в настоящее время находятся 4 010 человек, 29 041 с него уже сняли. За сутки в лабораториях обследовали 2 258 жителей региона.

За все время распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области инфекцию обнаружили у 8 836 граждан, 8 087 из них выздоровели, 113 ушли из жизни.