Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|18:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе детям-сиротам вручили ключи от квартир в Заре

Печать

В здании городской администрации в торжественной обстановке выдали ключи от жилых помещений детям-сиротам. У каждого и каждой своя горькая история.

«Мама у меня умерла, ее убили, а папа от меня отказался в детстве, поэтому так вот. Меня бабушка воспитывала», - рассказала участница программы Дарья Семисаженова.

«Спасибо, что были с нами, что не отвернулись от нас в такие моменты. Мы очень все рады», - отметила участница программы Вероника Крюкова.

В рамках государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот ключи от квартир в микрорайоне Заря получили 50 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Это куда никто не хотел вселяться?

Гость||

Особые поздравления их будущим соседям.

Гость||

У каждого своя горькая история.

И с этого дня она стала еще горче.

Гость||

Фото класс.

Сдержать смех невозможно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте