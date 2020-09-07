В Пензе детям-сиротам вручили ключи от квартир в Заре

07.09.2020 | 18:12

В здании городской администрации в торжественной обстановке выдали ключи от жилых помещений детям-сиротам. У каждого и каждой своя горькая история.

«Мама у меня умерла, ее убили, а папа от меня отказался в детстве, поэтому так вот. Меня бабушка воспитывала», - рассказала участница программы Дарья Семисаженова.

«Спасибо, что были с нами, что не отвернулись от нас в такие моменты. Мы очень все рады», - отметила участница программы Вероника Крюкова.

В рамках государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот ключи от квартир в микрорайоне Заря получили 50 человек.