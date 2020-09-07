Поскользнувшаяся на льду пензячка отсудила крупную сумму

07.09.2020 | 09:16

Жительница Пензы, поскользнувшаяся во дворе, добилась возмещения ущерба, который был нанесен ей управляющей компанией.

29 декабря прошлого года женщина упала на территории многоквартирного дома № 5 на улице Антонова, потому что никто не посыпал песком покрытые льдом дорожки. В результате она получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Горожанка долго лечилась, «испытывая страдания из-за невозможности вести привычный образ жизни, ограничений в быту, что является основанием для взыскания с ответчика в ее пользу компенсации морального вреда», сообщили в Ленинском районном суде.

Во время проверки было установлено, что управляющая компания, в ведении которой находится двор, не соблюдала правила уборки и не обеспечивала безопасность пешеходов при гололеде.

Суд принял решение удовлетворить требование истицы, взыскав с ответчика 70 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также утраченный заработок.