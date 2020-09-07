Поскользнувшаяся на льду пензячка отсудила крупную сумму

Жительница Пензы, поскользнувшаяся во дворе, добилась возмещения ущерба, который был нанесен ей управляющей компанией.
29 декабря прошлого года женщина упала на территории многоквартирного дома № 5 на улице Антонова, потому что никто не посыпал песком покрытые льдом дорожки. В результате она получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.
Горожанка долго лечилась, «испытывая страдания из-за невозможности вести привычный образ жизни, ограничений в быту, что является основанием для взыскания с ответчика в ее пользу компенсации морального вреда», сообщили в Ленинском районном суде.
Во время проверки было установлено, что управляющая компания, в ведении которой находится двор, не соблюдала правила уборки и не обеспечивала безопасность пешеходов при гололеде.
Суд принял решение удовлетворить требование истицы, взыскав с ответчика 70 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также утраченный заработок.
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ну какая это крупная сумма меньше чем зарплату губера