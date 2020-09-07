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Общество

На площади Ленина стартовал фестиваль молодежи и студентов «Ласточка»

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II Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» стартовал в Пензе. На обновленной площади Ленина собрались те, кто будет строить будущее: юные, креативные, инициативные. От кого зависит, каким регион станет в ближайшие годы. Среди них - члены студенческих отрядов.

«Я пошел по стопам своего брата, он в 2015 году вступил. Я никогда не думал, что свяжу свою жизнь со студенческими отрядами, но меня позвала моя одноклассница, и я решил - надо действовать. Все-таки надо помогать людям, которые нуждаются в помощи», - отметил участник фестиваля Егор Аксенов.

В фестивале «Ласточка» участвуют больше 10 тысяч человек и представители 47 стран мира. Людей развлекают музыкальные коллективы.

Фестиваль продлится два дня, в его рамках состоится международный форум «Диалог культур» и множество разных мероприятий.

«Отлично поют девочки и мальчики. Прогрессивная молодежь, развиваются: танцы, песни, спорт», - подчеркнул житель Пензы Николай Адайкин.

«Молодежные фестивали очень важны. Чтобы молодежь показывала себя, чему она научилась и умеет. Люди так больше взаимодействуют друг с другом», - пояснила жительница Пензы Татьяна Мартинова.

Фестиваль «Ласточка» завершится 8 сентября. В этот день в библиотеке имени Лермонтова состоится форум молодых парламентариев. А на улице Кулибина намечено открытие сквера студенческих отрядов Пензенской области.

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