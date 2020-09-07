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Общество

Коронавирус: в регионе за сутки зарегистрировали 97 случаев

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В понедельник, 7 сентября, в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 8 742.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки прибавилось 97 пациентов.

6 сентября выявили 98 случаев коронавируса, 5-го - 93, 4-го - 90.

С начала эпидемии в области опасную инфекцию побороли 8 052 человека. 112 пациентов (48 мужчин и 64 женщины) скончались.

В регионе режим повышенной готовности продлен до 10 сентября включительно. Также действует масочный режим. Пензенцы должны носить защиту в помещениях и общественном транспорте. Лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ура! На спад пошли!

Гость||

Держат статистику. Плюс выходные, меньше обращений. С понедельника попрёт дальше

Гость||

Стройте крематорий.Рекомендации Роспотребнадзора не выполняются.

Гость||

Денег на крематорий нет. Всё деньги уходят на троллейбусы. Можешь строить своими силами

Гость||

Ну слава богу на снижение пошло.

Гость||

Гость писал(a):

Ну слава богу на снижение пошло.
1 человек - это очень мощное снижение.

Гость||

Оперштаб и Дина Черемушкина считают только тех, кого положили или выписали из больницы.

Еще месяц!! почти назад глава Заречного подвердил , что у них (несмотря на какие-то расхождения с ФМБА на 98 диагнозов) более 1000 подтвержденных диагнозов. У опрештаба и Черемушкиной до сих пор 756 случаев короны в Заречном.

Да они так и пишут : "Сегодня выписаны из больниц 16 человек. Таким образом , число выздоровевших составило.." и т.п.

---

С ФМБА на сегодня в Заречном:

подтвержденных диагнозов - 1278

выздоровевших - 1061

Гость||

Гость писал(a):

. Всё деньги уходят на троллейбусы. Можешь строить своими силами
Троллейбусы уже затролили - это разложившийся труп.

Гость||

Гость|07.09.2020 10:37|

Стройте крематорий.Рекомендации Роспотребнадзора не выполняются.

Уберите отсюда этого психического, а то я жениться перестану.

Гость||

День города отпраздновали, теперь как сказал В.Кличко - готовьтесь к земле.)))

Имя: Гость
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