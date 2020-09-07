Коронавирус: в регионе за сутки зарегистрировали 97 случаев

07.09.2020 | 10:31

В понедельник, 7 сентября, в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 8 742.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки прибавилось 97 пациентов.

6 сентября выявили 98 случаев коронавируса, 5-го - 93, 4-го - 90.

С начала эпидемии в области опасную инфекцию побороли 8 052 человека. 112 пациентов (48 мужчин и 64 женщины) скончались.

В регионе режим повышенной готовности продлен до 10 сентября включительно. Также действует масочный режим. Пензенцы должны носить защиту в помещениях и общественном транспорте. Лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться на самоизоляции.