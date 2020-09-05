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Общество

Пензенцы в День города пользуются флаерами-пропусками

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День города пензенцы отмечают по-разному. Многие вспомнили об июльском подарке - билете, который дает право бесплатно посетить одно из учреждений культуры, спортобъекты, парк, роллердром. Все они открыты для гостей.

«Посетителей много уже с утра, погода хорошая, теплая. Много ходит по флаерам - вчера, в рабочий, будний день, я считаю, было достаточно», - отметила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Как показывает практика, не обходят стороной пензенцы и музеи. Двери краеведческого распахнуты: посетители то входят, то выходят.

«Внучка очень любит птиц. Мы специально выбрали музей, потому что она хотела именно сюда - ей нравятся зал птиц, зал мамонтов. Целенаправленно шли сюда», - рассказала горожанка.

В культурно-праздничный маршрут включена и картинная галерея имени К. А. Савицкого. По ее залам ходят и семьями, и школьными группами.

Для любителей активного спортивного отдыха открыт дворец спорта «Рубин». По флаеру можно поиграть 6 сентября в настольный теннис - с 14:00 до 16:15, а на массовое катание на коньках здесь ждут в 14:00 того же дня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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