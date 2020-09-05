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Общество

Пензенский бизнесмен попробовал себя в роли писателя

Печать

Пензенец Алексей Молчанов попробовал себя в роли писателя эзотерического направления. Вышла в свет его книга под названием «Особое знание», в которой он делится секретом своего успеха.

«В общем, можно сказать, не работаю, а постоянно нахожусь в состоянии постоянного действия. Чтобы что-то сделать, мне не надо ходить в офис. Я туда прихожу только с ребятами поздороваться. Счастливый человек!» - рассказал автор.

Алексей занимался созданием букетов из мягких игрушек, открывал точки общепита, массажный салон, торговал оптом и в розницу, запускал IT-проекты. На начальном этапе были неудачи, потом он понял, в чем дело. Этому и посвятил книгу - выделение цветом некоторых букв в заголовке дает «осознание».

«Она с практическими заданиями, чтобы перестроить мышление и из состояния выживания, когда постоянно находишься в стрессе, перейти в режим постоянного удовольствия и счастья от жизни. Этот режим, что интересно, создает вокруг тебя материальное изобилие», - пояснил бизнесмен и писатель.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Удачи.

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