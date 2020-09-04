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Общество

«Т Плюс Теплосеть Пенза» модернизировало 3 км тепловых сетей

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Специалисты АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» завершают реконструкции тепловых сетей города. На сегодняшний день переложено 3,1 км магистралей из 3,5 км, что составляет 89% от запланированного объема.

Сумма инвестиционной программы составляет 250 млн рублей, еще 100 млн предусмотрены на ремонтные работы.

Уже начали работу четыре участка из семи: на Набережной Реки Суры, Новочеркасской, улицах Нахимова и Кижеватова. По указанным адресам провели перекладку устаревших тепловых сетей на новые в ППУ-изоляции, частичное восстановление железобетонных конструкций каналов. В местах разрытий восстановили благоустройство и зеленые зоны.

Продолжаются работы на трех участках улиц Луначарского и Каракозова: на Луначарского замене подлежит 840 м трубопровода диаметром 700 мм на двух отрезках улицы, на Каракозова модернизируют 504 м магистрали диаметром 700 мм.

Подрядная организация «Мостострой» проводит работы силами специалистов пяти сварочных и трех монтажных бригад, привлечено восемь единиц строительной техники. Планируется, что до 30 сентября участки введут в работу и восстановят благоустройство.

«Специалисты АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» прикладывают максимум усилий, чтобы вовремя и качественно подготовить объекты теплосетевого хозяйств областного центра к предстоящей зиме», - отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

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