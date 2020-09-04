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Общество

Обновленный сайт «ТНС энерго Пенза» стал еще удобнее

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона - ООО «ТНС энерго Пенза» запустил новый официальный сайт. Изменения коснулись не только дизайна, который стал более лаконичным и информативным, но и функциональных возможностей портала.

Акцент сделан на наиболее востребованных среди клиентов сервисах и информации.

Стало более доступным подключение дистанционных сервисов энергосбытовой компании: электронной квитанции, «Личного кабинета» и мобильного приложения. С их помощью потребитель может получать все услуги, касающиеся энергоснабжения, без посещения центров обслуживания клиентов.

По-прежнему посетителям сайта предоставляется возможность передачи показаний приборов учета и оплаты электроэнергии без комиссии, внесения платежей за прочие жилищно-коммунальные услуги (газо- и водоснабжение, отопление, счета управляющих компаний), мобильную связь, интернет и ТВ, оплаты налогов и штрафов ГИБДД.

Появились и новые функции. Подать заявку на заключение, переоформление договора энергоснабжения и на перерасчет платы можно прямо с сайта - процедуры полностью автоматизированы. Аналогичным образом клиенты компании теперь могут заказать получение дубликата квитанции за последние два месяца.

Для клиентов, не нашедших ответа на интересующий вопрос, в разделе «Помощь» предусмотрена удобная форма обратной связи «Написать обращение». С помощью нее можно задать свой вопрос специалисту энергосбытовой компании и получить разъяснения на электронный почтовый адрес.

ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает совершенствовать сервисы и услуги, учитывая в первую очередь запросы и пожелания клиентов. Постоянная цель процесса - сделать взаимодействие еще более комфортным и эффективным.

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