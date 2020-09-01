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Общество

В пензенской школе появился современный интерактивный комплекс

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В большой коробке в школу № 68 привезли современный интерактивный комплекс. Он заменит старое оборудование, которое уже изжило себя. Сборкой занималась бригада специально обученных монтажников.

А вот работать с такой сенсорной панелью сможет даже первоклассник. Ни тебе мела, ни пыльных тряпок. Все просто и понятно.

«На ней можно сразу писать без всякого проектора и сразу стирать. Детям это очень понравится. Здорово, что в этот сложный год у нас есть такие подарки, из-за которых всем будет еще приятнее ходить в школу - и учителям, и детям», - отметил директор школы № 68 Харис Курмаев.

Интерактивная панель выполняет множество функций, в том числе она заменяет привычную школьную доску. Фактически это большой планшет. Сенсорное покрытие работает по принципу экрана смартфона. Устройство полностью автономно.

«В ней установлен вычислительный блок, он подключается к сети интернет. Для работы с панелью не нужен проектор, как раньше. Установлены две операционные системы: Android и Microsoft Windows», - сообщил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

Подобные интерактивные комплексы, а также ноутбуки для учеников и учителей получат 78 пензенских школ и 23 учреждения среднего профессионального образования. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 228 миллионов рублей.

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