В Пензе в фестивале «Первый шаг к успеху» участвовали 134 организации

01.09.2020 | 19:37

На Юбилейной площади припарковался фургон, оснащенный по последнему слову техники. Мобильный комплекс уникален для региона. Его презентация прошла в рамках фестиваля «Первый шаг к успеху». «Квантотрак» будет колесить по районам губернии и знакомить учащихся сельских школ с перспективными направлениями дополнительного образования: 3D-моделированием, робототехникой и не только.

«Геоинформационные технологии, работа с картографией, при этом использовать аэрофотосъемку достаточно качественную, программирование. Плюсом идет создание работ в виртуальной реальности», - сообщил директор детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев.

Наука, творчество и спорт - все на одной площадке. Около 75% юных пензенцев занимается в различных кружках и секциях. Фестиваль помогает оставшейся части школьников определиться с выбором, от которого, кстати, глаза разбегаются.

«134 организации. Такого за 15 лет у нас никогда не было. Фактически все спортивные федерации, художественные школы сегодня представлены», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

С организаций дополнительного образования начинали свой путь многие звезды большого спорта. Например, хоккеист Клим Костин когда-то обучался в детской школе пензенского клуба «Дизель». Теперь рассекает лед за океаном - он нападающий команды «Сент-Луис».

«В Америке я уже три года, уже привык. Но я всегда очень рад и горд возвращаться в родной город. Здесь мой дом, и я очень хорошо себя здесь чувствую», - признался игрок НХЛ.

Хороший спортивный пример молодому поколению подавали и чиновники. Министру образования Александру Воронкову вручили золотой знак отличия всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

«Самым сложным был бег на три километра, это очень тяжело. Но остальные занятия дались мне более-менее легко. Я быстро плаваю, хорошо отжимаюсь. Все нормативы по своему возрасту я выполнил», - отметил он.

Благодаря таким фестивалям в систему дополнительного образования ежегодно вовлекают сотни школьников Пензенской области.