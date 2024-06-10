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Общество

«Канитель» в Спутнике: рекордные и насыщенные 6 дней

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Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» отметил 10-летний юбилей в Городе Спутнике. По торжественному случаю он впервые в своей истории растянулся на рекордные 6 дней. Учитывая, что сама по себе «Канитель» является фестивалем фестивалей, программа получилась невероятно насыщенной.

Необычные события и интересные встречи - все это происходило на красивой набережной Города Спутника, который так любят участники фестиваля.

«Канитель» в Спутнике: рекордные и насыщенные 6 дней

«Очень понравилось место. Видно, что в проекте закладывали большое пространство для жизни и всего самого необходимого», - поделилась впечатлениями мастерица из Иванова.

Застройщик Спутника, холдинг «Термодом», является одним из главных партнеров фестиваля.

«Конечно, мы благодарны за такое партнерство, потому что фестиваль расцветает, становится представительнее, вызывает все больший интерес у людей из разных концов страны. «Канитель» стала визитной карточкой Пензенской области», - рассказал врио министра культуры и туризма региона Ильдар Мавлюдов.

«Канитель» в Спутнике: рекордные и насыщенные 6 дней

Сезон мероприятий в парке Спутника в самом разгаре. Чтобы не пропустить важное, можно следить за афишей на сайте penza-sputnik.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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