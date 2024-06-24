Выбрана дата проведения Тихвинской ярмарки в усадьбе Радищевых

24.06.2024 | 19:55

В этом году ежегодный фольклорной праздник «Тихвинская ярмарка» в усадьбе Радищевых (Кузнецкий район) состоится 6 июля, сообщили в Литературном музее.

Старт гулянью будет дан в 11:00: фестиваль откроет концертная программа под открытым небом. Как обычно, сиденьями для зрителей станут тюки свежескошенного сена.

Для гостей ярмарки подготовят тематические фотозоны (украшенный стог, телега с сеном, тантамарески, фигуры домашних животных), большую игровую площадку, конкурс фотографий «Веселые будни моей семьи» (нужно принести тематическое фото размера А4), шахматный турнир с призами, мастер-классы и выставки.

На втором этаже Барского дома покажут спектакль «Три поросенка» в исполнении артистов творческой студии «Фома да Ерема» и выступит виртуоз-гармонист из Саратова Сергей Шалимов.

«Тихвинская ярмарка - это традиция усадьбы Радищевых. История праздника берет начало в XVIII веке, со времен проживания в селе Верхнее Аблязово господ Радищевых. В усадьбу съезжались купцы со всей округи и торговали тканями, мехами, изделиями кузнецов и гончаров, всевозможными сладостями и яствами той поры. Стремление чтить и поддерживать существовавшие традиции помогло музею А. Н. Радищева в 1994 году возродить обычай проведения ярмарки», - рассказали в музее.