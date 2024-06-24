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Общество

Организаторы «Канители» в Спутнике поблагодарили «Термодом»

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Международный фестиваль «Канитель» в этом году получился таким масштабным благодаря сотрудничеству со строительным холдингом «Термодом», отметили организаторы после завершения юбилейного съезда мастеров в Городе Спутнике.

В этом году «Канитель» побила собственные рекорды и по продолжительности, и по насыщенности. Последние годы неизменным партнером фестиваля является «Термодом».

«Все наши гости были поражены Спутником и выстроенной здесь инфраструктурой. В самый большой восторг место фестиваля привело нашу гостью из Франции. Неоднократно звучало, что здесь лучше, чем на известных курортах России», - рассказала организатор «Канители» Людмила Тимакова.

Она поблагодарила «Термодом» за поддержку и выразила надежду на продолжение сотрудничества.

«Термодом» поддерживает нас очень мощно - и информационно, и технически. Это настолько ценно для нас! Уверена, что следующие фестивали вместе с холдингом мы сделаем еще интереснее и ярче», - добавила Людмила Тимакова.

Следует отметить, что уже в этом году организаторы «Канители» порадуют жителей и гостей Города Спутника традиционным фестивалем сказок «Толстопятый». Без сюрпризов не обойдется! Следить за обновлением афиши стоит на сайте penza-sputnik.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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