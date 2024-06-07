В Спутнике стартовал юбилейный фестиваль «Канитель»

Международный фестиваль «Канитель» уже стал традицией в Спутнике. В 2024-му он проходит в юбилейный, 10-й раз. И с каждым годом становится все масштабнее: расширяется география, увеличивается количество участников, площадок и мастер-классов.
В этот раз гостей ждет 6-дневное погружение в мир творчества, рукоделия, культуру народов России - настоящий марафон событий.
Каждый день с 10:00 до 19:00 открыта «Ремесленная деревня» - ярмарка и мастер-классы.
Также в рамках фестиваля проходят:
- «ПряхаФест», который погружает гостей в мир пуховязания и прядения разных народов;
- симпозиум керамистов с мастер-классами, мастер-шоу и ярмаркой изделий;
- площадки 7 музеев Кубани, Воронежской и Пензенской областей;
- трапезная, для которой разработали уникальное меню - борщ, окрошка и щи по старинным пензенским рецептам, а также вкуснейший плов, пельмени, вареники, блины;
- ролевой клуб для любителей истории России XIII-XIV веков.
Намечается и много других интересных событий.
Подробное расписание каждого дня размещено в официальной группе фестиваля «Канитель» vk.com/kanitelpenza.
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